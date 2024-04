Casa Branca diz que cessar-fogo em Gaza 'depende do Hamas'

A Casa Branca afirmou, nesta segunda-feira (8), que os negociadores apresentaram ao Hamas uma proposta de acordo de cessar-fogo em Gaza e de libertação de reféns, mas a responsabilidade de fazer isso acontecer recai sobre o grupo palestino.

As negociações do fim de semana no Cairo entre o chefe da CIA, William Burns, Israel, Hamas e Catar foram "sérias", mas é muito cedo para dizer se darão frutos, afirmou.

O porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby, disse a repórteres: "Uma proposta foi feita ao Hamas e estamos aguardando a sua resposta".