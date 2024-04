Chile diz que desarticulou estrutura de organização criminosa internacional 'Los Trinitarios'

O maior foco do procedimento, que vinha sendo planejado desde março de 2023, foi o 'acampamento Novo Amanhecer', o maior assentamento irregular de Santiago, no sudoeste da capital. "Como resultado, essa megaoperação desenvolvida no dia de sexta-feira levou à detenção de 63 [pessoas]. Quarenta e três desses [presos] eram integrantes de uma organização transnacional", apontou, por sua vez, o subdiretor de Crime Organizado e Segurança Migratória da Polícia de Investigações, Jorge Sánchez.

O funcionário assegurou que a "estrutura piramidal" de Los Trinitarios foi eliminada. Ela incluía a parte logística, o braço operacional e a cúpula no Chile dessa organização criminosa, criada em uma prisão americana em 1989.

Um dia depois da operação, a polícia realizou, no aeroporto de Santiago, "a prisão de um dos alvos e braços operacionais da organização denominada Los Trinitarios", disse o promotor Marcos Pastén, que não divulgou a identidade da pessoa que foi presa enquanto tentava entrar no Chile.

Nos últimos anos, o Chile vem sofrendo com o aumento dos crimes violentos, em virtude da chegada ao país de organizações internacionais do crime organizado como o Trem de Aragua, de origem venezuelana.

Entre 2014 e 2023, os homicídios no país sul-americano aumentaram em 60%; os estupros, 46%; e os roubos com violência ou intimidação, 11%, segundo números do Centro de Estudos e Análise do Crime, vinculado à Subsecretaria de Prevenção do Crime.

