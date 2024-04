De Spyridon Louis a Betty Robinson: os grandes nomes dos Jogos Olímpicos (1/5)

No ano seguinte, foi uma das rainhas dos Jogos de Antuérpia, com medalha de ouro no simples e duplas mistas e bronze em duplas.

Lenglen não perdeu uma única partida entre 1919 e 1926.

Ela morreu de leucemia em 4 de julho de 1938.

Johnny Weissmuller, de recordista mundial às telas de cinema

No verão de 1924, os parisienses foram à piscina olímpica de Tourelles para acompanhar as façanhas aquáticas de Johnny Weissmuller e admirar sua plasticidade: 86 kg de puro músculo espalhados em 1,90m de altura.

Para participar nas Olimpíadas sob a bandeira americana, este imigrante romeno falsificou sua certidão de nascimento. Ele foi o primeiro nadador a ficar abaixo de um minuto na prova dos 100m livre e conquistou cinco medalhas de ouro na capital francesa.