Djokovic supera Federer como número 1 mais velho do ranking da ATP

O italiano Jannik Sinner mantém o segundo lugar com apenas 65 pontos de vantagem sobre o espanhol Carlos Alcaraz no Top 10, que tem apenas uma alteração: o polonês Hubert Hurkacz, vencedor do primeiro título no saibro no domingo em Estoril, subiu duas posições e deixou o o norueguês Casper Ruud em 10º lugar.

O brasileiro Thiago Seyboth Wild perdeu duas posições e está em 68º.

-- Ranking da ATP publicado nesta segunda-feira, 8 de abril de 2024:

1. Novak Djokovic (SRB) 9.725 pontos

2. Jannik Sinner (ITA) 8.710

3. Carlos Alcaraz (ESP) 8.645