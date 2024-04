Elon Musk desafia Alexandre de Moraes por 'censura' no X

Elon Musk, proprietário da plataforma X, escalou nesta segunda-feira (8) sua diatribe contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) do Brasil, Alexandre de Moraes, a quem acusa de "censura" na rede social e de ser um "ditador".

A polêmica veio à tona no sábado, quando Musk iniciou uma série de ataques contra o ministro do STF, que combateu com suas decisões a desinformação na internet.

Musk, que também é dono da empresa de carros elétricos Tesla e da aeroespacial SpaceX, disse que Moraes "traiu a Constituição" ao restringir a liberdade de expressão e "deveria renunciar ou ser destituído".