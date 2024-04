Equador está aberto a resolver diferenças com México após invasão de embaixada

O presidente do Equador, Daniel Noboa, disse nesta segunda-feira (8) que está disposto a "resolver qualquer diferença" com o México, mas alertou que "justiça não se negocia", em referência à prisão do ex-vice-presidente Jorge Glas, asilado pelo governo mexicano.

"Ao povo irmão do México, quero expressar que sempre estarei disposto a resolver qualquer diferença, mas que a justiça não se negocia e que jamais protegeremos criminosos que fizeram mal aos mexicanos", escreveu Noboa em um comunicado divulgado pelo X (antigo Twitter).

O presidente defendeu sua decisão de invadir na sexta-feira a embaixada mexicana, argumentando que não podia correr "o risco de uma iminente fuga". "Não poderíamos permitir o asilo de criminosos condenados, envolvidos em crimes muito graves", afirmou.