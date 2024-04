Everton sofre nova sanção e perde mais 2 pontos na Premier League

A nova sanção corresponde ao período 2022-2023, embora a entidade já tenha anunciado a intenção de recorrer.

"Embora a posição do clube tenha sido a de que nenhuma sanção adicional era apropriada, o clube está satisfeito em ver que a comissão deu crédito à maioria das questões levantadas, incluindo o conceito de dupla punição, as significativas circunstâncias atenuantes enfrentadas pelo clube devido à guerra na Ucrânia e ao elevado nível de cooperação e admissão precoce da violação do clube", reagiu o clube em um comunicado.

"O Everton continua empenhado em trabalhar em colaboração com a liga em todos os assuntos relacionados com as regras financeiras, mas está extremamente preocupado com a inconsistência das diferentes comissões no que diz respeito às deduções de pontos aplicadas", acrescenta o comunicado.

Com esta decisão, o clube de Liverpool se aproxima da zona de rebaixamento, já que está na 16ª posição com 27 pontos, apenas dois acima da zona da degola que no momento é aberta pelo Luton Town.

No sábado, os 'Toffes' venceram o Burnley em casa por 1 a 0.

O Everton Football Club é um dos clubes mais tradicionais do futebol britânico. Campeão da Inglaterra nove vezes (a última em 1987), joga na primeira divisão desde 1954 sem interrupção.