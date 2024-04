Ex-general venezuelano é condenado a 21 anos de prisão nos EUA por ajudar Farc

Ele forneceu armas à guerrilha, "inclusive diretamente a líderes de alto escalão" como Luciano Marín Arango, também conhecido como "Iván Márquez", e Rodrigo Londoño Echeverri, vulgo "Timochenko", informou o Departamento de Justiça em um comunicado.

Além disso, "participou diretamente da distribuição de cocaína", compartilhou reuniões com alguns dos maiores traficantes de drogas da América do Sul, facilitou a liberdade de movimento de integrantes das Farc e impediu que eles fossem detidos, insiste Washington.

Em troca, Alcalá "recebeu milhões de dólares em propina relacionados com a cocaína", assinalou a Justiça.

"Como membro de alto escalão do Exército venezuelano e do Cartel de Los Soles", formado por militares venezuelanos, Alcalá e seus cúmplices "transformaram a cocaína em arma, ajudaram as Farc a armar seus membros e a enviar toneladas de drogas" aos Estados Unidos, disse o promotor federal de Manhattan, Damian Williams, citado no comunicado.

"Agora, passará mais de duas décadas em uma prisão dos Estados Unidos", acrescentou.

Em junho, o ex-general, de 62 anos, declarou-se culpado de transferência ilegal de armas e de "apoio material para uma organização estrangeira classificada de terrorista".