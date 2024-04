Flu tenta 1ª vitória na Libertadores-2024 contra o Colo Colo no Maracanã

Depois de tropeçar na estreia, o Fluminense tentará acertar seu caminho na defesa do título da Copa Libertadores ao enfrentar o chileno Colo Colo, nesta terça-feira (8), no Maracanã.

O atual campeão está animado com a recuperação de dois jogadores importantes que desfalcaram o time no primeiro jogo, no qual empataram em 1 a 1 com o Alianza Lima, na última quarta-feira, na capital peruana.

O artilheiro argentino Germán Cano e o experiente meio-campista Ganso treinam há vários dias com o time principal, o que indica que os dois deverão reforçar o ataque tricolor no duelo no Rio de Janeiro, que começará às 21h (horário de Brasília).