General iraniano morto em bombardeio na Síria pertencia à liderança do Hezbollah, segundo fonte

Zahedi era o único dos oito membros do Conselho da Shura do Hezbollah, equivalente ao comitê político do movimento xiita, que não era libanês, disse a fonte, que falou sob condição de anonimato.

O líder do Hezbollah, Hasan Nasrallah, pretende discursar nesta segunda-feira para prestar homenagem a Zahedi e aos outros soldados mortos no bombardeio, que Síria e Irã atribuem a Israel.

Em um discurso anterior, Nasrallah afirmou que o movimento "deve muito" a este alto comando iraniano.

Zahedi "viveu ao nosso lado durante muitos anos, longe dos holofotes, e prestou um serviço importante à resistência no Líbano e em toda a região", disse Nasrallah na sexta-feira em um discurso televisionado.

O Irã prometeu responder a este ataque, no qual 16 pessoas morreram, incluindo dois civis, segundo o Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH), uma ONG sediada no Reino Unido que tem informantes no terreno.

