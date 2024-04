Israel e Hamas se mostram prudentes sobre possibilidade de alcançar trégua em Gaza

Netanyahu reafirmou a determinação de erradicar o Hamas "de toda a Faixa de Gaza, incluindo Rafah", que ele apresenta como o último grande reduto do movimento islamista, que está no poder no território palestino desde 2007.

Tanto a comunidade internacional quanto os Estados Unidos, o principal aliado de Israel, advertiram para as consequências que uma ofensiva representaria para esta cidade.

As declarações dos dirigentes israelenses coincidiram com uma nova rodada de negociações entre Hamas e Israel, com mediação de Egito, Estados Unidos e Catar.

- "Momento oportuno" para um acordo -

As conversações, que visam a alcançar uma trégua e a libertação dos reféns mantidos em Gaza desde o início da guerra, em 7 de outubro, registraram "progressos significativos", reportou o canal egípcio Al Qahera News, citando uma fonte de alto escalão do governo egípcio.

Representantes das duas partes, no entanto, foram menos otimistas. "O Hamas bloqueia as negociações", afirmou nesta segunda o porta-voz do governo israelense, Avi Hyman. O ministro da Defesa, Yoav Gallant, julgou por sua vez que este é o "momento oportuno" para se chegar a um acordo sobre os reféns.