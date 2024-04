Israel prepara operações militares na cidade de Rafah, sul de Gaza

- Ameaça iraniana -

Muitas pessoas se reuniram no domingo no local em que aconteceu o festival de música Nova para homenagear os jovens que morreram no evento ou foram sequestrados no dia 7 de outubro.

Um total de 364 pessoas morreram no festival.

Em Jerusalém, milhares de pessoas organizaram um protesto diante do Parlamento para exigir o retorno dos reféns.

Ao mesmo tempo, a guerra em Gaza aumentou os temores de um conflito regional.

Um conselheiro do líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, alertou no domingo que as embaixadas israelenses "não são seguras", após um ataque na Síria, que o governo iraniano atribui a Israel, que matou sete membros da Guarda Revolucionária.