Julgamento dos 'Panama Papers' começa oito anos após explosão do escândalo

Vinte e sete pessoas serão julgadas a partir desta segunda-feira (8) no caso conhecido como "Panama Papers", oito anos após a explosão do escândalo que revelou como personalidades de todo o mundo teriam ocultado dinheiro com o trabalho do extinto escritório de advocacia panamenho Mossack Fonseca.

A juíza Beloísa Marquínez abriu esta manhã a primeira audiência do julgamento, que tem entre os acusados os fundadores do escritório, Jürgen Mossack e Ramón Fonseca Mora, além de outros advogados e ex-funcionários da empresa extinta.

Os 27 réus são acusados de lavagem de dinheiro, informou o Poder Judiciário, e cada um pode ser condenado a uma pena de 12 anos de prisão, segundo a lei panamenha.