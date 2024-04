Lei de Essequibo reafirma 'padrão ditatorial' na Venezuela, segundo Almagro

Suas "normas 'legislativas' relembram os antecedentes de tristes episódios históricos que levaram a anexações forçadas, agressões militares e destruição", alerta o gabinete de Almagro.

"A paz e a segurança regionais dependem de impedir o regime venezuelano de avançar com estes objetivos ameaçadores", acrescenta a secretaria-geral sobre o que chama de "atitudes bélicas e intimidação de países e atores internacionais".

Na sua opinião, as ações de Maduro ameaçam "o legado chavista de ter relações de paz e harmonia" com os países da Comunidade do Caribe (Caricom).

O texto também menciona uma lei promovida no Parlamento venezuelano para punir o "fascismo", termo com que o governo Maduro se refere a opositores e críticos.

"O uso combinado da repressão interna com a postura agressiva" em relação à Guiana "é um novo marco na espiral infinita de pobreza moral e política do regime venezuelano", denuncia o gabinete de Almagro.

erl/mel/aa