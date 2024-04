Para presidente do JPMorgan, inflação continua sendo ameaça

O presidente do banco JPMorgan Chase, o influente Jamie Dimon, teme que a inflação nos Estados Unidos possa permanecer alta por mais tempo que o esperado pelas autoridades e não descarta que as taxas de juros voltem a subir, segundo sua carta anual aos investidores publicada nesta segunda-feira (8).

A transição ecológica, o aumento dos gastos militares e a luta contra o aumento dos custos da saúde "impulsionam os gastos", sustentou o executivo.

"Isso poderia tornar a inflação mais tenaz e pressionar as taxas [de juros do Federal Reserve, o banco central americano] para um nível superior às previsões do mercado", advertiu.