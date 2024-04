Presidência do Equador declara prisões como 'zonas de segurança'

Os militares do Equador continuarão no controle das prisões do país, após o presidente Daniel Noboa declarar como "zonas de segurança" estas unidades carcerárias transformadas em centros de operações de quadrilhas associadas ao narcotráfico e cenários de numerosos massacres, informou a Presidência.

Noboa declarou "os centros de privação de liberdade como zonas de segurança" em comunicado divulgado na noite de domingo (7).

Em janeiro, o presidente decretou estado de exceção para mobilizar as Forças Armadas nas prisões a fim de neutralizar cerca de 20 grupos associados ao tráfico de drogas rotulados como "terroristas" e "beligerantes".