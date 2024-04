Presidente lança oferta de recompra de dívida soberana de El Salvador

Segundo o Banco Central de Reserva, a dívida pública de El Salvador ascendia no fim de 2023 a US$ 34 bilhões (R$ 170,9 bilhões), equivalentes a 82% do PIB salvadorenho.

Bukele, que foi reeleito em fevereiro, favorecido por sua cruzada contra os grupos criminosos, prometeu que em seu novo mandato de cinco anos, que terá início em 1º de junho, seus esforços estarão concentrados em impulsionar a economia.

ob/fj/cjc/lb/am

© Agence France-Presse