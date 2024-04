Presidente mexicano atribui invasão de embaixada à inexperiência de líder equatoriano

O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, atribuiu, nesta segunda-feira (8), a invasão à embaixada de seu país em Quito, no Equador, a uma combinação de inexperiência, má assessoria e busca de apoio interno por parte do governo equatoriano.

López Obrador, que rompeu relações com Quito após a operação policial para capturar o ex-vice-presidente equatoriano Jorge Glas, disse, nesta segunda-feira, que foi uma ação "verdadeiramente autoritária" e "prepotente" por parte do jovem líder equatoriano Daniel Noboa, de 36 anos.

"Quando há governos fracos, que não têm respaldo popular ou capacidade [...] candidatos são fabricados [...] e quem não tem experiência chega" ao poder, sustentou López Obrador.