Primeiro-ministro de Israel afirma que 'há data' para ofensiva em Rafah

Em Gaza, há quase 1,5 milhão de palestinos, muitos deles refugiados dos combates.

Netanyahu falou em um momento em que as negociações de trégua, mediadas pelos Estados Unidos, Egito e Catar no Cairo, parecem estar avançando.

"Hoje recebi um relatório detalhado sobre as negociações no Cairo", disse Netanyahu. "Estamos trabalhando o tempo todo para alcançar nossos objetivos, principalmente a libertação dos reféns e uma vitória completa contra o Hamas".

A guerra começou em 7 de outubro, quando comandos do Hamas infiltrados a partir da Faixa de Gaza realizaram um ataque sem precedentes no sul de Israel, causando a morte de 1.170 pessoas, a maioria civis, segundo um balanço preparado pela AFP com base em dados oficiais israelenses.

Em retaliação, Israel lançou uma ofensiva que deixou 33.207 mortos em Gaza, a maioria civis, segundo o Ministério da Saúde deste território palestino, governado pelo Hamas desde 2007.

