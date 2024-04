Quartas de final da Champions começam com muitos reencontros

O confronto entre o clube com mais títulos na história da competição (14) e o atual campeão tem um certo clima de final antecipada, apesar de acontecer apenas nas quartas de final.

"Não há outra opção. É uma tradição jogar três vezes seguidas contra o rei da competição", afirmou Guardiola ao saber do resultado do sorteio.

Apesar dos desfalques nas duas equipes, estará em campo uma constelação de estrelas (Bellingham, Vinicius Junior e Kroos, entre outros, do lado dos 'merengues' e De Bruyne, Haaland, Foden e Rodri no time inglês), sem esquecer o duelo na beira do gramado entre dois dos treinadores com melhor histórico na competição.

. PSG-Barcelona: um 'revival'

"Estou feliz, estou voltando para casa", disse o técnico do PSG, Luis Enrique, ao saber do confronto com o Barcelona, equipe que treinou na última vez que os 'Blaugranas' ergueram a taça (2015).

Ele também estava no comando do Barça dois anos depois, quando o clube catalão conseguiu a façanha de reverter uma grande desvantagem após a dura derrota de 4 a 0 sofrida no Parque dos Príncipes com uma goleada espetacular em casa (6-1) que até hoje dói em Paris.