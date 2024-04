Sem catalisadores, Wall Street fecha perto do equilíbrio

A razão: a ausência de informações importantes no cenário macroeconômico ou microeconômico, após o relatório de emprego nos Estados Unidos na sexta-feira, bem recebido por mostrar a resiliência da maior economia do mundo.

"Durante a tarde, acho que havia tanta gente interessada no sol e na lua quanto no mercado, já que os volumes [de negociação] foram realmente fracos", ironizou Steve Sosnick, referindo-se ao eclipse solar visível na América do Norte.

O mercado de títulos, por outro lado, registrou novo aumento nas taxas. O rendimento dos títulos do Tesouro de dois anos, o mais representativo das expectativas do mercado em relação à política monetária, ficou em 4,79%, o maior em quatro meses.

Taxas mais altas significam custos de crédito mais altos para as empresas, o que prejudica o mercado de ações.

Mas "o mercado de ações continua orientado para cima, e quando está assim orientado, pode continuar apesar dos movimentos no mercado de títulos", explicou Sosnick.

A bolsa aguarda com expectativa os dados do Índice de Preços ao Consumidor (CPI) para março, que os economistas esperam um leve aumento, para 3,4% em relação a 3,2% de fevereiro para a medição em 12 meses.