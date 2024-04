Trump diz que cada estado deveria legislar sobre o aborto

O candidato republicano à Presidência dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou, nesta segunda-feira (8), que as restrições ao direito ao aborto devem ser deixadas nas mãos dos estados, em um esforço para satisfazer a sua base mais conservadora sem deixar de lado os centristas em um tema muito controverso.

"Os estados irão determiná-lo por voto ou legislação ou talvez as duas coisas. O que decidirem deve ser a lei do país, neste caso, a lei do estado", disse Trump em um vídeo publicado em sua rede social, Truth Social.

O candidato conservador, que disputará a eleição presidencial em novembro contra o democrata Joe Biden, se gaba de ter conseguido que a Suprema Corte derrubasse a proteção ao aborto após ter inclinado o tribunal para a direita durante seu mandato.