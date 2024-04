Vaticano defende 'dignidade humana' em documento que aborda questões como aborto e sexualidade

"Pouco se fala sobre esta violação dos direitos humanos (...) e é doloroso que alguns católicos defendam estas leis injustas", lamentou em coletiva de imprensa o prefeito do Dicastério, o cardeal argentino Victor Manuel Fernández, próximo do papa e signatário do texto.

Questionado sobre a doutrina da Igreja, que considera sempre os atos homossexuais como "intrinsecamente desordenados", considerou que "poderiam encontrar outras palavras mais adequadas", ao mesmo tempo que se considerou a favor da descriminalização da homossexualidade.

Desde a sua eleição em 2013, o papa Francisco tem insistido na importância de uma Igreja aberta a todos, incluindo os fiéis LGBTQIAP+, mas seus esforços encontraram forte resistência.

Perante a imprensa, o monsenhor Fernández respondeu aos crescentes ataques que o acusam de trair a doutrina católica.

