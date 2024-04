Alemanha se defende da Nicarágua na CIJ e afirma compromisso com a segurança de Israel

A Alemanha afirmou nesta terça-feira (9) à Corte Internacional de Justiça (CIJ) que a segurança de Israel está "no centro" de sua política externa, e rejeitou as acusações da Nicarágua de facilitar um "genocídio" em Gaza com sua venda de armas ao governo israelense.

Manágua exigiu ao tribunal da ONU com sede em Haia que tome "medidas provisórias" enquanto julga o caso, e interrompa o fornecimento de armas e outros tipos de assistência de Berlim a Israel.

Na segunda-feira, a Nicarágua considerou "patético" que Berlim arme o governo israelense enquanto entrega ajuda humanitária a Gaza, o que a Alemanha considerou "extremamente parcial".