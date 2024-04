Ameaça extremista obriga reforçar segurança na Liga dos Campeões

Mas como resultado da "ameaça" do EI, o prefeito da polícia de Paris "reforçou consideravelmente o aparato de segurança", anunciou na terça-feira o ministro do Interior francês, Gérald Darmanin.

Esta organização jihadista, que no passado já assumiu a responsabilidade por ataques na Europa, "ameaçava as quartas de final da Liga dos Campeões" através de seus canais de comunicação, disse uma fonte à AFP.

Em uma das mensagens, um combatente mascarado portando um fuzil posa diante de imagens dos quatro estádios que receberão as partidas, acompanhado da mensagem: "Matem todos".

As autoridades espanholas também anunciaram "um destacamento extraordinário de segurança" com um "aumento" dos efetivos previstos, indicou o delegado do governo em Madri, Francisco Martín Aguirre, em mensagem de vídeo, embora não tenha detalhado o número.

A porta-voz do governo espanhol, Pilar Alegría, indicou que será lançada uma operação "com mais de 2.000 agentes" mobilizados, "para garantir total segurança". O plano inicial era de quase 1.900.

"A UEFA está ciente das supostas ameaças terroristas feitas contra os jogos da Liga dos Campeões e trabalha em estreita colaboração com as respectivas autoridades", afirmou a principal entidade do futebol europeu em breve comunicado.