Americano condenado por duplo homicídio é executado no Missouri

A filha de quatro anos dos Bonnie, que estava na casa no momento dos assassinatos, ficou ilesa.

Em um pedido à Suprema Corte solicitando a suspensão da execução, os advogados de Dorsey afirmaram que o seu é "o raro caso em que uma pessoa que enfrenta uma execução iminente está inquestionavelmente totalmente reabilitada".

"Brian Dorsey cometeu o crime durante uma psicose induzida por drogas", disseram. "Durante os muitos anos do Sr. Dorsey no corredor da morte, afastado das circunstâncias que o levaram a essa psicose, estava reabilitado".

Trata-se da primeira execução desde o início do ano em Missouri e a quinta no país, além da cancelada de última hora em 28 de fevereiro em Idaho (noroeste), depois que uma equipe médica foi incapaz de inserir uma via intravenosa.

A pena capital foi abolida em 23 estados dos Estados Unidos, enquanto os governadores de outros seis (Arizona, Califórnia, Ohio, Oregon, Pensilvânia e Tennessee) suspenderam sua aplicação.

Em 2023, foram realizadas 24 execuções nos Estados Unidos, todas mediante injeção letal.