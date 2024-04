Atlético de Madrid e Barcelona lutam por uma vaga no lucrativo Mundial de Clubes de 2025

- Duas vias para garantir a vaga -

O torneio contará com 32 equipes, das quais 12 representarão a Europa. Quatro desses times serão os vencedores da Liga dos Campeões nas últimas quatro temporadas e os outros oito se classificarão através do ranking da Uefa, com no máximo duas equipes por país.

Como o Real Madrid já garantiu a sua vaga como campeão europeu em 2022 (assim como Chelsea e Manchester City, vencedores em 2021 e 2023), o futebol espanhol só poderá ter outra vaga, que será disputada por Atlético de Madrid e Barcelona.

O time rojiblanco arranca em vantagem, já que soma 65 pontos neste ranking da Uefa com base nos resultados das competições europeias dos últimos anos. O Barça tem apenas 59, mas a corrida ainda não acabou.

A menos que um dos dois vença a competição nesta temporada e se classifique como Campeão da Europa, ambos disputarão a vaga com base nos resultados que obtiverem no restante do torneio.

Uma vitória significa dois pontos, um empate um e cada equipe ganha um ponto adicional caso avance.