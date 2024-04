Candidato à presidência do Panamá quer acabar com clientelismo no país

Durante sua caminhada pelas ruas, o candidato aperta mãos e para para conversar com vendedores ambulantes e pessoas que se aproximam para pedir camisas e bonés de sua campanha. Ele está acompanhado por 50 apoiadores vestidos com bandeiras e camisetas do candidato.

Um vendedor de uma barraca brinca que só votará no advogado se ele comprar um saco de bananas.

"Só se eu comprar um saco de bananas é que você vota em mim, mesmo que eu seja ladrão?", pergunta Lombana. O homem concorda e diz, irritado, que está "cansado das promessas" de "todos os políticos".

Lombana, que ficou em terceiro nas eleições de 2019, é um dos oito candidatos ao pleito de maio, que será decidido por maioria simples e apenas em um turno.

As pesquisas mostram um favoritismo do candidato de direita José Raúl Mulino, apoiado pelo ex-presidente Ricardo Martinelli (2009-2014), que liderou as pesquisas antes de ser inabilitado por sua condenação a quase 11 anos de prisão por lavagem de dinheiro.

Lombana está em quarto lugar no pleito atual com 10,4% das intenções de voto, segundo a última pesquisa de 3 de abril, atrás de Mulino (29,4%), do ex-presidente social-democrata Martín Torrijos (11,6%) e do ex-chanceler Rómulo Roux (10,5%). O postulante do partido governista José Gabriel Carrizo aparece atrás nas pesquisas com 4,6%.