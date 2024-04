Cannes finaliza sua seleção de filmes

Outra possível exibição na Croisette é o filme "Kinds of Kindness" (Formas de gentileza, em tradução livre), do grego Yorgos Lanthimos com sua estrela favorita do momento, a americana Emma Stone, vencedora do Oscar de melhor atriz com "La La Land - Cantando Estações".

A participação ibero-americana no festival também gera muitas expectativas.

O brasileiro Walter Salles ("Diários de Motocicleta"), ausente de Cannes há mais de uma década, poderia voltar com "Ainda Estou Aqui", um drama ambientado na ditadura militar dos anos 1970.

O colombiano César Augusto Acevedo, que em 2015 ganhou o prêmio de melhor estreia no festival com "A Terra e a Sombra", é esperado devido sua nova produção, "Horizonte".

No ano passado, o mexicano Michel Franco recebeu boas críticas em Veneza com um drama sobre demência, "Memória", e acaba de repetir com sua atriz do momento, Jessica Chastain. Juntos, eles filmaram "Sonhos", que poderia competir pela Palma, de acordo com os rumores.

Do lado europeu, a aposta é na nova versão do conto erótico dos anos 1970, "Emmanuelle", dirigida por uma mulher, Audrey Diwan, que ganhou o Leão de Ouro em Veneza em 2021 com "O Acontecimento".