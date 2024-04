China recebe Lavrov e promete reforçar a 'cooperação estratégica' com a Rússia

O chefe da diplomacia chinesa, Wang Yi, prometeu nesta terça-feira (9) reforçar a "cooperação estratégica" com Moscou, depois de se reunir em Pequim com o seu homólogo russo, Serguei Lavrov.

"O ministro das Relações Exteriores, Lavrov, e eu tivemos uma conversa profunda sobre várias questões internacionais e regionais quentes (...), incluindo os conflitos da Ucrânia e o palestino-israelense", disse Wang em coletiva de imprensa.

"Como membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU e grandes potências emergentes, China e Rússia devem claramente estar do lado do progresso histórico, da igualdade e da justiça", disse Wang em coletiva de imprensa.