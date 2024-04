Começa julgamento de espanhol que esquartejou médico colombiano na Tailândia

O julgamento deve se prolongar até meados de maio, com dezenas de testemunhas previstas para depor.

Sancho está em prisão provisória na Tailândia desde agosto, quando a polícia disse que o jovem chef admitiu o assassinato do cirurgião colombiano de 44 anos.

Sob a lei tailandesa, um homicídio premeditado pode levar à pena de morte. No entanto, a família do colombiano já disse que não deseja a pena capital.

"Queremos para ele (...) prisão perpétua. Que o deixem na Tailândia, para que tenha tempo, todo o tempo que Deus lhe dê de vida para pensar no que fez, que não esquartejou apenas meu irmão, ele esquartejou uma família", disse a irmã do médico colombiano, Darling Arrieta, em um documentário na HBO sobre esse caso, e que estreou na Espanha coincidindo com o início do julgamento.

No mesmo documentário, Rodolfo Sancho defende seu filho, dizendo que Edwin Arrieta o havia "ameaçado", e que a partir daí "houve uma luta e nessa luta, houve um acidente".

Segundo a imprensa espanhola, a defesa de Sancho alegará que o assassinato não foi premeditado, mas que atuou em legítima defesa.