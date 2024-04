Coreia do Sul inicia eleições legislativas cruciais para o presidente

Nas eleições presidenciais de 2022, Yoon teve uma vitória apertada sobre Lee. Já no poder, implantou uma política dura em relação à Coreia do Norte, reforçando sua aliança com os Estados Unidos e se aproximando do Japão, antiga potência colonial com a qual mantém disputas históricas.

Desde o começo, no entanto, Yoon foi um presidente impopular, com uma aprovação frequentemente abaixo de 30%. Além disso, seu partido não controla o Parlamento, o que o impediu de avançar com sua agenda socialmente conservadora.

A impopularidade de Yoon deve-se "à ausência de progressos reais nas questões políticas e econômicas internas", explica o cientista político da Universidade Católica da América Andrew Yeo. "Os preços e a inflação continuam altos, a moradia é cara e a polarização política continua elevada."

- Fator demográfico -

A evolução demográfica do país, de 51 milhões de habitantes, no entanto, joga a favor de Yoon: os eleitores de mais de 60 anos, considerados mais conservadores, superam os de 20 ou 30 anos.

Os eleitores jovens também são menos propensos a participar, por estarem desencantados com a classe política, dominada por homens mais velhos, que desconhecem as suas preocupações, como dificuldades econômicas, a competitividade acadêmica, a pouca oferta de emprego e os preços elevados dos imóveis.