De Jesse Owens a Bob Beamon: os grandes nomes dos Jogos Olímpicos

Bob Beamon, o salto do século

Os Jogos do México em 1968 entraram para a história devido ao gesto de Tommie Smith e John Carlos, excluídos para sempre do evento após erguerem o punho no pódio dos 200 metros para denunciar a discriminação contra a comunidade negra nos Estados Unidos.

Mas foi outro americano, Bob Beamon, que realizou a maior façanha esportiva, quebrando por 55 cm o recorde mundial no salto em distância, com um salto de 8,90 m.

O chamado "salto do século" sobreviveu por mais de duas décadas e foi batido em 1991, mas continua sendo o recorde olímpico.

Apelidado de "Aranha do Espaço", o campeão nascido em 1946, no Bronx, logo deixou a competição para se dedicar à música. Em fevereiro, ele vendeu sua medalha de ouro, que foi arrematada por US$ 441 mil (R$ 2,2 milhões).

