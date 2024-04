EUA condena invasão a embaixada do México no Equador, após protesto de presidente mexicano

Os Estados Unidos condenaram, nesta terça-feira (9), "o uso da força contra funcionários da embaixada" do México no Equador, após a reclamação do presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, por sua reação inicialmente morna à invasão que o levou a romper relações com Quito.

Horas depois da crítica do presidente mexicano, conhecido por suas iniciais, AMLO, o conselheiro de Segurança Nacional, Jake Sullivan, condenou esta violação da Convenção de Viena de 1961 sobre a inviolabilidade das sedes diplomáticas.

Segundo Sullivan, "o governo equatoriano ignorou suas obrigações para com o direito internacional como Estado anfitrião de respeitar" esse princípio e "pôs em risco os fundamentos das normas e relações diplomáticas básicas".