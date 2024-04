Flamengo enfrenta Palestino em casa buscando confirmar seu favoritismo na Libertadores

Apesar de ficar com um jogador a mais a partir do minuto 61, o Flamengo empatou em 1 a 1 com o Millonarios na última terça-feira, na altitude de Bogotá, na abertura do Grupo E.

O jogo foi disputado em uma cidade localizada 2.600 metros acima do nível do mar, mas o ponto pareceu insuficiente para o time carioca, ainda mais depois que o Bolívar abriu vantagem ao golear o Palestino por 4 a 0 no Chile, no outro jogo da chave.

E também pelo pouco volume ofensivo mostrado, contra um time do Millonarios que tem menos conquistas internacionais e muito menos dinheiro em sua conta bancária.

- Um retorno, duas ausências -

Na capital colombiana o Flamengo não contou com sua grande contratação para a temporada, Nicolás de la Cruz, devido a uma virose.

Mas o uruguaio já está à disposição para comandar o meio-campo do time carioca, que já avisou que "sempre" entrará em campo com o que tem de melhor no seu elenco, apesar da sequência de jogos que vem emendando e da visita ao Atlético-GO no domingo, na estreia no Brasileirão.