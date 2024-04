Hamas examina projeto de trégua de várias semanas em Gaza

Em resposta, Israel prometeu "aniquilar" o Hamas e lançou uma ofensiva que matou 33.207 pessoas em Gaza, também civis em sua maioria, segundo o Ministério da Saúde desse território palestino, governado pelo Hamas.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, exigiu na semana passada que Netanyahu adotasse medidas para proteger os civis de Gaza e para alcançar um cessar-fogo.

Com a proposta mais recente nas mãos do movimento palestino, o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional americano, John Kirby, afirmou que "depende do Hamas" alcançar uma trégua.

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Catar, Majed al-Ansari, disse à BBC que está "mais otimista hoje do que há alguns dias", mas destacou que "não estamos na reta final das negociações".

