Líder conservador é designado primeiro-ministro da Islândia

Ele também foi acusado de peculato durante a crise financeira na Islândia em 2008.

Benediktsson, cujo Partido da Independência é o primeiro no Parlamento com 16 cadeiras, indicou que a coalizão dos três partidos de esquerda e de direita manterá as prioridades, que são a imigração, a educação, o emprego e a transição energética.

Sua antecessora, Katrin Jakobsdottir, de 48 anos, anunciou na sexta-feira sua renúncia para concorrer à Presidência nas eleições de 1º de junho. Ela liderava a coalizão desde 2017.

po/ef/mm/eg/mb/aa/mvv

© Agence France-Presse