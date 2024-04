Mais de 90 mil deslocados no Cazaquistão e Rússia devido a enchentes

Mais de 90.000 pessoas foram deslocadas nas duas últimas semanas no Cazaquistão e Rússia devido às piores enchentes em décadas, anunciaram as autoridades de ambos os países nesta terça-feira (9).

As inundações foram causadas por chuvas torrenciais e um rápido degelo devido ao aumento das temperaturas. As operações de resgate ocorreram no oeste e no norte do imenso país da Ásia Central, que faz fronteira com a Rússia.

Autoridades russas anunciaram 6.500 evacuações e mais de 10.550 casas inundadas em regiões nos Urais e na Sibéria.