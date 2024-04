Milhares de sudaneses fogem diariamente do país após um ano da guerra

"O atual conflito destruiu a vida das pessoas, fazendo com que elas experimentem medo e perda. Os ataques contra civis e a violência sexual e de gênero relacionada ao conflito não dão trégua", acrescentou durante uma coletiva de imprensa em Genebra.

"O Sudão sofreu a destruição quase completa de sua classe média urbana: arquitetos, médicos, professores, enfermeiros, engenheiros e estudantes perderam tudo", enfatizou.

Os combates, travados entre o Exército do general Abdel Fattah al Burhane e as Forças de Apoio Rápido do general Mohamed Hamdane Daglo, antigo número dois do governo, deixaram milhares de mortos e uma grave catástrofe humanitária, segundo a ONU.

"Milhares de pessoas atravessam diariamente a fronteira, como se a situação de emergência tivesse começado ontem", indicou Sarrado Mur.

A maioria dos que fogem do país, mulheres e crianças, chegam em áreas remotas do outro lado da fronteira "sem nada ou quase nada e com uma necessidade desesperada de comida, água, abrigo e cuidados médicos", concluiu.

