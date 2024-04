Milhões de indonésios viajam para celebrar festividade muçulmana

O ministro do Transporte indonésio, Budi Karya Sumadi, indicou que se espera que 193 milhões de pessoas viajem por ocasião das festividades este ano, muito mais que os 123 milhões registrados no ano passado nesta nação do sudeste asiático que tem a maior população muçulmana do mundo.

Mais de 28 milhões devem deixar apenas a metrópole de Jacarta, entre engarrafamentos gigantescos e congestionamento de portos e aeroportos, para celebrar o fim do mês sagrado do ramadã com suas famílias.

O ministro Sumadi recomendou aos viajantes que evitem os deslocamentos por motocicletas e recorram a ônibus e trens por razões de segurança.

É tanta gente viajando que a Marinha indonésia proporcionou um barco para transportar os que não conseguiram encontrar passagens de Jacarta para as cidades javanesas de Semarang e Surabaya, indicou a agência estatal de notícias Antara.

Wosse Muhammad Arif Sani, de 28 anos, ficou 13 horas preso no trânsito para poder se reunir com sua esposa na cidade de Bogor, no centro de Java, ao sul de Jacarta.

mrc-jfx/bjt/eg/mb/rpr/dd