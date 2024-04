'Não vimos Putin', ironiza advogada durante julgamento dos 'Panamá Papers'

As advogadas dos fundadores do escritório de advocacia panamenho Mossack Fonseca, origem do escândalo dos "Panama Papers" em 2016, criticaram, nesta terça-feira (9), o julgamento contra seus clientes por suposta lavagem de dinheiro.

Cerca de trinta pessoas, incluindo Ramón Fonseca, de 71 anos, e Jürguen Mossack, de 76 anos, fundadores do escritório, estão sendo julgadas desde segunda-feira no Panamá, oito anos depois que este escândalo veio à tona, revelando como personalidades de todo o mundo teriam escondido dinheiro através do antigo escritório panamenho.

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, e os ex-governantes da Islândia, Sigmundur David Gunnlaugsson; do Paquistão, Nawaz Sharif; do Reino Unido, David Cameron; e da Argentina, Mauricio Macri, além do astro argentino do futebol Lionel Messi, foram alguns dos nomes mencionados na época.