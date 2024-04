O 'insuportável' calvário dos palestinos que buscam os cadáveres de familiares em Al Shifa

A enfermeira Maha Sweylem foi ao local em busca de seu marido, um médico chamado Abdel Aziz Kali, desaparecido desde que foi preso dentro do recinto. Ela relatou que estava presente durante o ataque lançado pelas tropas israelenses e disse que os soldados cercaram o local em "um ou dois minutos".

"Então começaram a atirar contra todas as entradas, impedindo que as pessoas se movessem. Passei quatro dias com minhas duas filhas pequenas sem comer nem beber. Elas choravam de fome", contou.

Ghasan Riyadh Kanita chegou ao hospital para identificar o cadáver de seu pai, um homem de 83 anos que foi detido no bairro de Al Shifa e levado para o pátio da instalação.

"Nos disseram que tinham encontrado o corpo", declarou.

Mutasem Salah, diretor do serviço de cirurgia de emergência, afirmou que o que viu é "insuportável".

"O fedor da morte está por toda parte", declarou.