Primeiro desafio do julgamento de Trump em Nova York: seleção do júri

O seu veredicto deve ser unânime, por isso a importância de cada um deles.

Os promotores que processam Trump, assim como os advogados que defendem o ex-presidente, procuram saber em qual direção os membros do júri se inclinam politicamente, já que os nova-iorquinos votaram esmagadoramente nos democratas Hillary Clinton e Joe Biden em 2016 e 2020, respectivamente.

Apesar de ter nascido em Nova York e ter construído ali seu império imobiliário, Trump é uma figura controversa na metrópole.

"Manhattan tem uma longa história com Donald Trump", lembra Leslie Ellis, jurista e psicóloga especialista em julgamentos com júri. "Não apenas por causa de sua presidência e do tempo que se seguiu a ela, mas também por causa de sua experiência anterior no setor imobiliário e de negócios em Nova York".

Esta é uma das razões pelas quais os advogados do ex-presidente tentaram, sem sucesso, atrasar o julgamento. Segundo eles, os membros do júri em Nova York teriam sido expostos a "uma enorme cobertura midiática tendenciosa e injusta". Algumas das perguntas do questionário referem-se à forma como obtêm informações.

Citado em outros processos judiciais, Trump, de 77 anos, tem denunciado constantemente uma "caça às bruxas" impulsionada, na sua opinião, por promotores e juízes democratas que buscam inviabilizar a sua campanha para reconquistar a Casa Branca nas eleições de 5 de novembro.