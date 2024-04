Real Madrid empata em casa com City (3-3) na ida das quartas da Champions

"Temos uma pequena desvantagem porque jogamos longe do nosso estádio, mas com confiança de que podemos repetir este jogo", disse o técnico do time merengue, Carlo Ancelotti, após a partida.

A partida contou com a presença de pouco mais de 2 mil seguranças, número ligeiramente acima do habitual em grandes jogos, depois das ameaças jihadistas às quartas de final da Liga dos Campeões.

Mas, o aumento do dispositivo foi quase imperceptível e os espectadores entraram no estádio com fluidez.

A bola mal havia começado a rolar quando o City abriu o placar. Aos 2 minutos, Aurélien Tchouaméni cometeu falta em Jack Grealish perto da área e Bernardo Silva cobrou direto, quando parecia que ia cruzar na área. A bola entrou no canto direito do goleiro Andriy Lunin, que não conseguiu chegar a tempo (2').

O jogo começou da pior forma para o Real Madrid, que além de sofrer o gol perdeu Tchouaméni para a partida de ida, depois de receber o cartão amarelo.

- Virada em dois minutos -

O City entrou melhor na partida, apesar de ter sofrido com o importante desfalque do belga Kevin de Bruyne no último minuto devido a uma indisposição.