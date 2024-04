Remessas familiares, salvação da América Central, atingem níveis recordes

Os quatro países receberam juntos quase US$ 42 bilhões (R$ 211,7 bilhões) em remessas familiares no ano de 2023, um número recorde segundo cálculos da AFP com base em dados oficiais de bancos centrais e do Conselho Monetário Centro-Americano.

"Receber remessas tem sido uma bênção para nós", acrescenta Alvarado, mãe de três filhos.

O dinheiro enviado supera até mesmo os montantes obtidos em investimento estrangeiro, turismo ou exportações. São um fator essencial para impulsionar o comércio e o consumo em nações com altos índices de pobreza, de acordo com especialistas.

Organismos internacionais e alguns líderes políticos promovem seu uso para fins produtivos.

- "Teríamos afundado" -

As remessas para os quatro países aumentaram de US$ 19 bilhões em 2017 (R$ 59,4 bilhões, na cotação da época) para US$ 41,8 bilhões em 2023 (R$ 211 bilhões).