Simeone diz que Atlético-Dortmund será um dos jogos mais intensos

O técnico do Atlético de Madrid, Diego Simeone, alertou nesta terça-feira (9) sobre as qualidades do Borussia Dortmund antes do jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões, evitando o rótulo de favorito dos 'rojiblancos'.

"Vai ser um dos jogos mais intensos. O Dortmund é o time com mais intensidade dos oito que estão nas quartas de final", disse Simeone, na coletiva de imprensa anterior à partida de quarta-feira.

Os alemães "têm muitas coisas boas, fora de casa não perderam, acho que nos últimos quatro meses. Eles têm um contra-ataque muito bom e um jogo aéreo a levar em conta", disse o treinador do time espanhol.