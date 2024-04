TEDH condena Suíça em decisão histórica sobre clima e rejeita demanda de portugueses

O Tribunal Europeu dos Direitos Humanos (TEDH) condenou a Suíça em um caso apresentado por uma associação de idosas suíças, que denunciou a inação do governo do país no combate à mudança climática, e rejeitou uma demanda de jovens portugueses contra 32 países da Europa.

O tribunal pan-europeu com sede em Estrasburgo, nordeste da França, se pronunciou nesta terça-feira pela primeira vez a respeito de três casos sobre a responsabilidade dos Estados europeus diante do aquecimento global.

Das três ações, o TEDH deu razão apenas à demanda apresentada pela associação suíça "Idosos pela Proteção do Clima" e rejeitou as demandas apresentadas por seis jovens portugueses contra 32 países e por um ex-prefeito francês.