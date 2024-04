TEDH condena Suíça em decisão histórica sobre responsabilidade climática

No caso do ex-prefeito ecologista de Grande-Synthe, Damien Carême, que denunciou a França no tribunal, ele não foi reconhecido como vítima por residir atualmente na Bélgica como eurodeputado.

Carême, que teme que sua localidade acabe sob as águas do Mar do Norte, já havia apresentado o caso como prefeito em 2019 ao Conselho de Estado francês, que deu razão à prefeitura em julho de 2021, mas rejeitou sua demanda individual.

A decisão foi divulgada no mesmo dia em que observatório europeu do clima Copernicus alertou que o mundo registrou um recorde de calor pelo 10º mês consecutivo em março.

O mês passado registro uma temperatura média que foi 1,68°C superior à registrada em um mês de março típico durante o período pré-industrial (1850-1900).

Os países signatários do Acordo de Paris sobre o clima de 2015 se comprometeram a limitar o aumento da temperatura a 1,5ºC na comparação com o período.

