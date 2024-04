Tribunais se tornam protagonistas em luta contra mudança climática

A Fifa é uma das acusadas desta prática.

- Dados contundentes -

Os cientistas são cada vez mais capazes de estabelecer ligações entre a mudança climática e os fenômenos meteorológicos extremos, bem como o papel de certas indústrias com elevadas emissões ? desde a extração de petróleo à mineração e à produção de cimento ?, dados que são normalmente utilizados em processos judiciais.

Em junho de 2023, um condado no estado do Oregon, nos Estados Unidos, processou diversas empresas petrolíferas internacionais por US$ 51 bilhões (cerca de R$ 255 bilhões, na cotação atual) em danos após uma "cúpula de calor" cobrir o noroeste do país em 2021.

- Direitos humanos -

Os direitos humanos também ocupam um lugar central em alguns casos, muitas vezes em relação aos direitos das pessoas à saúde e ao bem-estar ou a um ambiente limpo.