Turquia restringe exportações a Israel

No início de novembro, o presidente turco convocou seu embaixador em Tel Aviv para consultas, mas considerou impossível "romper completamente" com Israel.

As críticas às transações comerciais com Israel intensificaram-se na Turquia nas últimas semanas, com várias manifestações em diferentes cidades, como Istambul no último sábado.

As exportações da Turquia para Israel somaram 5,43 bilhões de dólares em 2023 (26,25 bilhões de reais na época), abaixo dos 7,03 bilhões de dólares em 2022 e dos 6,36 bilhões de dólares em 2021, segundo dados da União dos Exportadores Turcos e da agência de estatísticas Turkstat.

bg/rba/cm/jvb/zm/jc

© Agence France-Presse